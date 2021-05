Genossenschaftliche Landwirtschaft Omas Acker wird solidarisch bewirtschaftet

Rutesheim - In diesen Tagen und Wochen haben Heiner Langer und Mathias John auf dem Acker in der Nähe des CVJM Perouse alle Hände voll zu tun. Hunderte Kisten mit gezüchteten Jungpflanzen müssen in die Beete verpflanzt werden – Fenchel, Brokkoli, Kohlrabi, Blumenkohl und vieles mehr. Folgen werden Tomaten, Gurken, Paprika – also alles, was jede Gärtnerei in dieser Jahreszeit ausbringt. Am Ende sollen es rund 40 Gemüsearten sein.