Gemeinschaftsschule Leonberg Statt August Lämmle doch nicht Claire Heliot?

„Bei dem Namen werden wir mit neuen Problemen konfrontiert, ich enthalte mich“, hat Gemeinderat Frank Albrecht (SALZ) zum Rückzug geblasen.

Als heftiger Gegner des vorgeschlagenen Namens entpuppte sich der Freie-Wähler-Gemeinderat Georg Pfeiffer. „Unsere Fraktion findet den Namen Claire Heliot für eine Schule unpassend und nicht gut“, sagt er. Bei der Abstimmung werde es Ablehnungen und Enthaltungen geben, kündigte er an. Die Namensgeberin habe zu wenig mit Leonberg zu tun gehabt. „Als Name für eine Straße oder einen Weg in Leonberg ist Claire Heliot eine interessante Person“, findet Pfeiffer. „Aber sie in Zusammenhang mit Bildung und Schule zu sehen, dafür sind die Argumente zu dünn“, meinte der Freie Wähler.

Auch seien nicht alle Eltern begeistert. Er habe zwei Anrufe von Elternvertreterinnen bekommen, die sich nicht ausreichend im Findungsprozess eingebunden fühlen. Deshalb stellte Georg Pfeiffer den Antrag, die Schule Gemeinschaftsschule Leonberg/Ramtel zu benennen.

Soll die Dompteuse Claire Heliot wirklich die Namensgeberin für die Leonberger Gemeinschaftsschule sein? Die Meinungen gehen auseinander. Foto: LKZ/Archiv

„Wir sind nicht sehr glücklich über den Vorschlag“, meint David Korte (FDP). Er empfahl der Schulkonferenz der August-Lämmle-Schule, „neu nachzudenken“.

Nach einem langwierigen Kampf mit der digitalen Technik – die Tagung lief als Hybridsitzung – konnte Susanne Kogel den Standpunkt der CDU rüberbringen: „Wir schließen uns Herrn Pfeiffer an.“

„Heute haben wir beraten, uns informiert und nichts beschlossen“, sagte der OB Cohn. Er werde Kontakt zu der Schule aufnehmen, Informationen austauschen und sich das Tagungsprotokoll der Schulkonferenz geben lassen, damit alle Argumente auf den Tisch kommen.