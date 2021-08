Gemeinschaftsschule Leonberg Neuer Schulname jetzt amtlich

Lesen Sie aus unserem Angebot: Aus August Lämmle wird Claire Heliot

Eine Projektgruppe aus Verwaltung und der Schulkonferenz hatte aus zahlreichen Vorschlägen aus der Bevölkerung zwei Namen ausgewählt – darunter auch die Löwenbändigerin Claire Heliot. Diese fanden allerdings beim Gemeinderat keine Zustimmung.

„Mit Marie Curie haben wir einen Namen gefunden, der auf eine breite Zustimmung stößt. Ich bedanke mich bei allen, die bei der Namenssuche beteiligt waren“, sagt Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD).

Späte Umbenennung wegen der Wahl

Der neue Name ist aufgrund der Bundestagswahl erst zum 1. Oktober möglich. Zuvor muss die August-Lämmle-Schule noch einmal mit ihrem alten Namen als Wahllokal genutzt werden. Die Wahlbenachrichtigungen – die auch den Namen des Wahllokals enthalten – mussten aufgrund des engen Zeitplans bereits vor dem Gemeinderatsbeschluss in Auftrag gegeben werden.

Wer war Marie Curie?

Am 7. November 1867 wird Marie Curie als Marya Sklodowska in Warschau geboren. 1894 schließt sie ihr Studium der Physik und Mathematik an der Pariser Sorbonne als Beste beziehungsweise Zweitbeste ab. Sie promoviert bei dem Physikprofessor Antoine Henri Becquerel. 1895 heiratet sie den Physiker Pierre Curie.

Das Ehepaar arbeitet in einem improvisierten Laboratorium. Curie ist überzeugt, dass die von Becquerel entdeckte Strahlung des Elements Uranium sich auch bei anderen Elementen nachweisen lässt. Gemeinsam mit ihrem Mann beschäftigt sich Curie mit dem Mineral Pechblende. Sie isoliert zwei bisher unbekannte Elemente, Radium und Polonium, deren Strahlung sie „radioaktiv“ nennen wird. Marie Curie tauft das Element Polonium nach ihrer Heimat. 1903 erhalten die Curies gemeinsam mit Becquerel den Nobelpreis für Physik.

Im Jahr 1906 stirbt Pierre Curie. Marie Curie übernimmt seine Vorlesungen, als erste Dozentin an der Pariser Universität. 1911 wird sie für die Isolierung des Elements Radium mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Von 1914 bis 1918 entwickelt sie gemeinsam mit ihrer Tochter Irène im Ersten Weltkrieg eine mobile Röntgenstation. Curie steuert selbst an der Front einen dieser Röntgenwagen, der die Untersuchung verletzter Soldaten vor Ort ermöglicht. Am 4. Juli 1934 stirbt Curie an Leukämie, einer Folge ihrer hoch dosierten und langjährigen Kontakte mit radioaktiven Elementen.