Gemeinschaftsschule Leonberg Die ALS wird zur Marie-Curie-Schule

Im März 2021 wurde die Bürgerschaft aufgerufen, Vorschläge für den künftigen Namen der Schule abzugeben. Aus den zahlreichen eingesandten Vorschlägen hat eine Projektgruppe aus Verwaltung und Vertreterinnen und Vertreter der Schulkonferenz der Löwenbändigerin Claire Heliot den Vorzug gegeben. Das löste eine starke Opposition in Teilen des Gemeinderats aus. Der beauftragte die Projektgruppe, weitere Namensvorschläge zu erarbeiten.

Im Juni traf sich die Gruppe erneut, dieses Mal waren auch Mitglieder des Gremiums dabei, und diskutierte über eine erweiterte Liste mit Namensvorschlägen. In einem mehrstufigen Verfahren wurden ausgewählt: Marie Curie, Berta Haffner, Frei Otto, Simone Veil, Clara Zetkin.

Jeutter: Grenzwertig, was beim ersten Mal abging

„Alles gute Vorschläge“, sagte der Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD). „Es hat sich gezeigt, dass es einfacher ist, etwas Bestehendes niederzumachen, als kreativ zu sein“, sagte im Ausschuss Axel Röckle (Freie Wähler). Seine Fraktion sieht lieber Berta Haffner als Namensgeberin. Auch Frank Albrecht (SALZ) findet Marie Curie nicht zufriedenstellend. Er hätte lieber mit Simone Veil den großen europäischen Gedanken im Schulnamen gesehen.

„Es war eine klare Entscheidung des Gremiums. Den Ausschlag gab das Profil der Schule ab Klasse 8, das mit den Tätigkeitsgebieten der Nobelpreisträgerin in Chemie und Physik übereinstimmt“, sagte Elviera Schüller Tietze (SPD). Dem schlossen sich auch Gitte Hutter (Linke) und Sebastian Werbke (Grüne) an. Höchste Zeit, einen Knopf an die Sache zu machen, befand Christiane Hug-von Lieven (SPD). „Es war schon grenzwertig, was beim ersten Mal abging“, sagte CDU-Stadtrat Dirk Jeutter.