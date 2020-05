Gemeinsamkeit im Strohgäu Europa verbindet – trotz Corona

Ein Brief vom Bürgermeister

So verlegte sich der Bürgermeister Joachim Wolf (parteilos) aufs Schreiben. In Briefen an seine Kollegen in Tubize (Belgien) und Mirande (Frankreich) erinnerte Wolf an die traditionellen Feiern, die jedes Jahr in allen drei Städten stattfanden. Er beschrieb, dass in Deutschland die Europahymne am offenen Fenster gesungen wird, dass vor dem Rathaus in Korntal-Münchingen die Fahnen von Europa und der drei Städte hingen, dass der Bürgermeister Pierre Beaudran aus Mirande bei sich zuhause Kränze niedergelegt hatte: für die Opfer des Krieges und für das vereinigte Europa. Ein Plakat, ähnlich dem Gerlinger, hat man auch gemacht – und hierzulande veröffentlicht wie den Freunden in den Partnerstädten geschickt.

In Ditzingen gab es zum Europatag keine besonderen Aktionen. Die Stadtverwaltung betonte, man tausche sich jede Woche mit den Kollegen in den Partnerstädten aus. Zum Ditzinger Lebenslauf gab es Fernbeziehungen: In Rillieux-la-Pape liefen Mitglieder des Partnerschaftskomitees auf dem Hometrainer, aus der ungarischen Partnerstadt Gyula beteiligte sich eine Stadträtin mit Familie an dem Benefizlauf. In Hemmingen gab es keine Aktionen zum Europatag – trotz der Freundschaft mit Almenno San Bartolomeo. Der Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU) bat um Verständnis, die Italiener seien „gerade mit sich selbst beschäftigt“.