Erklärung zu „Spaziergängern“ 25 von 26 Bürgermeistern unterzeichnen

Entstanden war die Idee laut Landratsamt in der regelmäßig tagenden „AG Corona“ – um dieses Thema drehte sich entsprechend auch die Erklärung: Mit Blick auf die Corona-Demonstrationen distanzieren sich Landrat und Bürgermeister in dem Text von rechtswidrigem Verhalten und rufen dazu auf, solche Veranstaltungen anzumelden. Gleichzeitig wird in der gemeinsamen Erklärung an die Bürger appelliert, zusammenzuhalten, einen respektvollen Umgang zu bewahren und sich als Teil einer Gemeinschaft zu sehen, in der jeder Verantwortung trägt. Es gehe darum, die Solidarität zu beschwören, wie sie zu Beginn der Pandemie lebte.