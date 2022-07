Gemeindereform in Weil der Stadt Eine staatlich verordnete Vernunftehe

Teilgemeinden mussten Tribut zollen

Wolf-Hasso Schaefer, der neue Vorsitzende des Heimatkreises Merklingen, sagte mit Blick auf Weil der Stadt: Es gebe alle Schularten mit Sporthallen und ein Hallenbad, ein neues Pflege- und Seniorenheim, durch die künftige Hermann-Hesse-Bahn eine noch bessere Verkehrsanbindung und durch Umgehungsstraßen sei die historische Innenstadt verkehrsberuhigt. „Betrachtet man die Haben-Seite von Merklingen, sieht das Bild doch ganz anders aus“, sagte er. „Nicht nur Merklingen, sondern auch die anderen Teilgemeinden mussten ihren Tribut zollen, damit die finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung standen, um aus Weil der Stadt das zu machen, was es heute ist.“ In Merklingen müsse so einiges geschehen: der Durchgangsverkehr belaste die Bewohner in Merklingen sehr. Nötig sei auch der Bau einer Schulsporthalle, „damit unsere fast 600 Schulkinder an der Grund- Haupt- und Werkrealschule auch in Merklingen Sportunterricht in einer angemessenen Umgebung bekommen können“. Außerdem sei es wünschenswert, Kindergartenplätze dort bereitzustellen, wo die Wohngebiete der Eltern sind, um die tägliche Anfahrt mit dem Pkw zu vermeiden.

Appell für die Zukunft

„Heute, 50 Jahre danach, haben wir einiges erreicht“, so Wolf-Hasso Schaefer mit Blick auf den „Ehevertrag“, doch der Weg zueinander sei noch lange nicht zu Ende. „Lassen Sie uns weiter gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um aus Weil der Stadt einen Ort zu machen, in dem jede Teilgemeinde eine Infrastruktur hat, die den Bürgerinnen und Bürgern ein Wohlfühlen in ihrem Teilort ermöglicht“, forderte er die Kommunalpolitiker auf.

Eine neue Stadt entsteht

Dezember 1971

Hausen wird nach Merklingen eingemeindet.

Juli 1972 Weil der Stadt und Merklingen schließen sich zusammen.

August 1973 Schafhausen kommt dazu.

Januar 1975 Münklingen wird eingemeindet.