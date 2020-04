Gemeinderatssitzung in Corona-Zeiten Auf dunklen Wegen in einen extra großen Saal

Zuschauer müssen auf die Tribüne

Es ist alles anders bei dieser ersten Sitzung des Gemeinderates nach genau fünfwöchiger Zwangspause. Statt im Rathaus tagt das Gremium in der Stadthalle. Aus dem großen Saal sind eigens die Trennwände entfernt worden. So können die Kommunalpolitiker in ausreichendem Abstand zueinander Platz nehmen.