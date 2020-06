Gemeinderat Renningen Wechsel bei den Grünen

Renningen - Nach fast exakt vier Jahren im Renninger Gemeinderat hat die Grünen-Stadträtin Susanne Blaurock ihr Amt zum 1. Juni abgegeben. Für sie rückt die 26-jährige Lisa Zimmer nach. Der Grund für Susanne Blaurocks Ausscheiden ist einer, von dem so mancher Renninger ein Lied singen kann: „Wie wir alle wissen, ist es in der Region Stuttgart Glückssache, eine gute und bezahlbare Wohnung zu finden“, erklärte sie. Zwar bleibt sie weiterhin in der Region, in Renningen fand sie jedoch kein passendes Zuhause.