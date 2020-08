Gemeinderat Renningen SPD rückt Kinderarmut in den Fokus

„Den Finger in die Wunde legen“

Bürgermeister Wolfgang Faißt (Freie Wähler) verwehrte sich außerdem gegen die Vorwürfe von Dennis Metzulat, man sei von dem Thema nicht betroffen. Er warnte auch davor, „irgendwelche Zahlen in den Raum zu werfen“, deren Wahrheitsgehalt noch gar nicht überprüft sei. „Egal, ob es nun um 300, 400 oder 500 Kinder geht, jedes Kind ist wichtig“, stellte er klar.

Gerhard Kicherer, SPD-Fraktionsmitglied und zugleich Vorstand der Renninger Hilfsorganisation Notnagel, lenkte wieder auf den Kern der Sache: „Ich sehe den Antrag eher dergestalt, dass mal der Finger in die Wunde gelegt wird und wir sensibler auf dieses Thema schauen. Denn Kinderarmut existiert.“

Letztlich beschloss der Rat, im Sinne der Verwaltung, die Thematik in dem zuständigen Gremium, dem Jugendbeirat, weiter zu diskutieren, unter Einbeziehung des sozialen Netzwerks in der Stadt. Die Jugendsozialarbeit und die Schulsozialarbeit werden in den kommenden Monaten das Thema Kinderarmut in Renningen und Malmsheim beobachten und ihre Beobachtungen und Erfahrungen einbringen – und der Frage nachgehen, wie gut die bisherigen Angebote in Renningen greifen. Anders, als von der Verwaltung vorgeschlagen, möchte der Gemeinderat aber in jedem Fall auch Children-First einladen und sich dessen Ausführungen anhören.

„Es geht uns nicht darum, uns auf einen Verein zu festzulegen“, erklärte Dennis Metzulat, „sondern darum, jemanden einzubeziehen, der sich mit dem Thema auskennt.“ Ob die Stadt später mit diesem, einem anderen oder überhaupt einem entsprechenden Verein zusammenarbeiten wird, wird der Gemeinderat danach entscheiden.