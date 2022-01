Gemeinderat Renningen Mehr Einsatz für Klima und Wohnraum

Vor diesem Hintergrund verzichteten fast alle Fraktionen in ihren Haushaltsreden auf Anträge, die weitere Kosten mit sich bringen. Stattdessen brachten sie zahlreiche Denkanstöße ein, auf welche Ziele sich die Stadt in den kommenden Jahren konzentrieren sollte. Die Freien Wähler regten außerdem dazu an, in Anbetracht der inzwischen deutlich besseren Haushaltssituation, „die Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen immer wieder aufs Neue auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen“. Das gelte vor allem für die erhöhten Gewerbe- und Grundsteuern, zumal „in kaum einer anderen Stadt oder Gemeinde im Kreis Böblingen die Steuern so hoch sind wie bei uns“.