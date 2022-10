Gemeinderat Leonberg Susanne Kogel hört nach 15 Jahren auf

Mit Herzblut und Leidenschaft

Doch darum gehe es nicht: „Wir werden ausschließlich gewählt, um uns für die Stadt und deren Bürger einzusetzen.“ Statt populärer müssen Entscheidungen nach „besten Wissen und Gewissen“ getroffen werden.

Ihre Fraktion lässt Susanne Kogel nur ungern ziehen, erklärte die Vorsitzende Elke Staubach. Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) attestierte Kogel, dass sie ihre Arbeit mit „Sachverstand, Herzblut und Leidenschaft“ gemacht habe. Unter stehendem Applaus des gesamten Gemeinderates räumte Susanne Kogel ihren Stuhl.

Auf dem nimmt nun Andreas Wierse Platz, der sich schon im Ortschaftsrat Warmbronn engagiert und Kreisvorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT ist.

Im Gegensatz zu Kogel ist Wierse kein gebürtiger Schwabe, sondern stammt aus der Eifel. „Früher kannte ich Leonberg nur durch monströse Häuser, wenn wir mit der Familie in Richtung Berge gefahren sind“, erinnerte er sich an seine Kindheit. Seit 25 Jahren lebt er nun in Leonberg: „Wir fühlen uns hier richtig wohl.“ Und in Anspielung auf des Oberbürgermeisters Buch „Vetternwirtschaft“ verriet er: „Vettern habe ich keine.“