Gemeinderat in Friolzheim Politik mit Abstand

„Friolzheim Stand heute Corona-frei“

„Wir haben uns lange überlegt, ob wir die Sitzung stattfinden lassen sollen“, sagte Michael Seiß. „In Friolzheim sollten wir Stand heute Corona-frei sein“, erklärte er und fügte hinzu: „Ich hoffe, wir bleiben es auch.“ Er habe derzeit auch keine Informationen zu Bewohnern, die sich beispielsweise in Quarantäne befänden. Die Maskenpflicht für alle, also auch für die Gemeinderäte, sei verlangt worden, weil es selbstverständlich sei, dass man mit gutem Beispiel vorangehen müsse. Außerdem habe man von der Kommunalaufsicht entsprechende Auflagen bekommen, die dann wieder relativiert worden seien, so Michael Seiß. „Wir werden uns wohl auch weiter so treffen müssen“, vermutete der Bürgermeister und appellierte auch am Ende der Sitzung noch einmal eindringlich, dass die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen eingehalten werden sollten.