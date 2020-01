Gemeinderat Friolzheim Aus Grünflächen werden Parkplätze

Es sei für die Gemeinde unabdingbar, in fußläufiger Nähe zum Ortskern Parkplätze anbieten zu können, so Michael Welsch, der in Abwesenheit des erkrankten Bürgermeisters Michael Seiß die Sitzung leitete. Dadurch würde nicht nur die verkehrliche Situation verbessert, sondern auch der örtliche Einzelhandel gestärkt. „Es ist bekannt, dass der Marktplatz Handlungspotenzial hat“, entgegnete der Bürgermeister-Vize auf den Einwand von Bunt-Rätin Jane Brosch, vor baulichen Maßnahmen ein Gesamtkonzept zu erstellen. „Hier können wir kurzfristig was machen“, hielt auch CDU-Rat Ferry Kohlmann dagegen. Man müsse nicht gleich bauen, nahm Michael Welsch der Debatte die Brisanz: „Das Planrechtsverfahren lässt Spielraum, heute geht es um den grundsätzlichen Beschluss.“