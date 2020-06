Gemeinderat beschließt Mönsheimer Freibad bleibt zu – vorerst

Viel müsste die Gemeinde investieren

Der Bürgermeister hatte eine Liste zusammengestellt, wie die Nutzung derzeit aussehen müsste: Zwar würden die Corona-Bestimmungen in Mönsheim aufgrund der Größe des Bades 380 Gäste gleichzeitig erlauben. Um aber die übrigen Abstandsregeln einhalten zu können, könnten jedoch höchstens 150 Besucher gleichzeitig im Bad sein. Man könnte in zwei Halbtages-Schichten also insgesamt 300 Gäste pro Tag ins Bad lassen. In „normalen“ Zeiten sind an schönen Tagen oft bis zu 1500 Badende im kleinen, aber feinen Freibad. Allerdings dürften im Schwimmerbereich nur zehn Personen gleichzeitig im Wasser sein, fünf in jede Richtung.