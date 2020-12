Gemeindepfarrer für Weissach, Renningen und Rutesheim Für Pater Gasto Lyimo ist das Miteinander alles

Gasto Lyimo vom Orden der Spiritaner ist kein Ingenieur und doch baut er Brücken. Brücken, wie er sagt, zwischen Menschen, und zwar vor allem zwischen solchen, zu denen sonst kaum noch welche führen. In vielen anderen der über 65 Länder rund um den Globus, in denen der Spiritaner-Orden seelsorgerisch wirkt, treffen die Ordensmitglieder auf unterdrückte, entrechtete, vertriebene oder auf einfach sehr arme Menschen. „Hier in Deutschland leiden viele aber vor allem unter Einsamkeit“, sagt der Pater, der in Tansania geboren wurde und vor vier Jahren zum zweiten Mal nach 2009 nach Deutschland kam. „Spiritaner bauen aber auch Brücken zwischen den Kulturen“, sagt der 38-jährige, der aus einer gläubigen Familie stammt. „Deshalb arbeiten wir überall auf der Welt.“ Und also auch in Weissach, wohin die Kommunität 2017 von Stuttgart-Botnang übergesiedelt war. Derzeit leben zwei Ordensbrüder in dem Einfamilienhaus in der Weissacher Halbhöhe, das der Gemeinschaft als Ordenshaus dient.