Leonberg - Das evangelische Gemeindehaus in der Eltinger Kirchbachstraße muss noch bis auf Weiteres für Veranstaltungen und Gruppen geschlossen bleiben. Und selbst wenn nun ab Sonntag, 17. Mai, in der Michaelskirche wieder Gottesdienste gefeiert werden können, so sind doch starke Einschränkungen unausweichlich.