Gemeinde Weissach Amtsbotin gewinnt vor Arbeitsgericht

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Daniel Töpfer tritt nicht mehr an Zwischen Bedauern und Aufatmen Der Weissacher Bürgermeister will nicht mehr kandidieren. Auf die Zusammenarbeit mit dem Rat blicken die Fraktionen durchaus divers.

Zurück ins Rathaus?

Eine Einigung gab es auch danach nicht. Höchstens 7500 Euro Abfindung würde die Gemeinde zahlen, was die Klägerin ablehnt. Sie stellte stattdessen einen Auflösungsantrag. Geht eine der beiden Parteien in den nächsten vier Wochen in Berufung, würde der Fall vor das Landesarbeitsgericht ziehen. Ob dieses zum gleichen Schluss kommen würde, kann Büchele nicht sagen. Es sei eine Interessensabwägung. „Wir könnten beides begründen.“ Bleibt es bei dem Ergebnis, könnte die Amtsbotin wieder im Rathaus arbeiten. Dort sind inzwischen nur noch wenige der Mitarbeiter übrig, die in den Rechtsstreit verwickelt waren. Der neu gewählte Bürgermeister Jens Millow habe bereits Kontakt mit ihr aufgenommen, so die Amtsbotin.