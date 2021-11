Gelungene Kooperation Beim Singen ist Behinderung kein Hindernis

Die Leonberger Jugendmusikschule und die Karl-Georg-Haldenwang-Schule (KGHS) haben nun eine Lösung gefunden: Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (so die offizielle Bezeichnung der Schule) und die Jugendmusikschule sind eine Kooperation eingegangen. Durch dieses niederschwellige Angebot fällt es leichter, einen ersten Kontakt zwischen den beiden Institutionen herzustellen. Zudem ergänzen sich hier die unterschiedlichen Professionen gegenseitig. Die Jugendmusikschule Leonberg schickt wöchentlich Lehrerinnen und Lehrer an die Karl-Georg-Haldenwang-Schule, die in Zweiergruppen jeweils 30 Minuten Instrumental- und Gesangsunterricht für acht Schülerinnen und Schüler anbieten, an folgenden Instrumenten: Gitarre, Klavier, Gesang, Schlagzeug/Percussion. Zwei Lehrkräfte der KGHS, die auch Sonderpädagogen sind, unterstützen die Fachkräfte der Musikschule.