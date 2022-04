Gelände der Autobahnmeisterei Das THW Leonberg will umziehen

Die Straßenmeisterei soll voraussichtlich 2024 nach Magstadt umziehen. Dann könne die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das Gelände übernehmen und das THW dort neu bauen. Der OB sagte die Unterstützung der Stadt zu. Das THW sei ein Ortsverband, der seinesgleichen suche, auch was die Zusammenarbeit mit der Stadt betreffe, sagte Cohn.

Einzigartige Zusammenarbeit mit der Feuerwehr

Wie die Leonberger Feuerwehr und das THW in einem gemeinsamen Gefahrgutzug eng zusammenarbeiten, beispielsweise bei Lkw-Unfällen auf der Autobahn, wurde in einem kurzen Film vorgestellt. Eine solche Zusammenarbeit sei andernorts nicht die Regel, betonte THW-Zugführer Stefan Neininger. Eine Vorreiterrolle übernimmt der Ortsverband derzeit auch mit dem Aufbau einer Fachgruppe zur Bekämpfung von Ölschäden, die im ganzen Land im Einsatz ist, wenn durch auslaufendes Öl Gewässer verunreinigt werden. Drei ausgebildete technische Fachberater gibt es bereits, weitere sollen in diesem Jahr noch qualifiziert werden.

Zwei Helferabzeichen in Gold verliehen

Derzeit sind im Ortsverband 85 Helferinnen und Helfer ehrenamtlich aktiv. Dazu kommen 21 Jung- und acht Althelfer. Für ihre langjährige Mitarbeit beim THW wurden zahlreiche Aktive von Matthias Schultheiß und dem THW-Landesbeauftragten Dietmar Löffler geehrt.

Mit einer besonderen Auszeichnung, dem Helferzeichen in Gold, wurden Dominik Schühle für überdurchschnittliches Engagement in der Bergungsgruppe sowie Nils Karakostas in der Fachgruppe Räumen und im Gefahrgutzug geehrt.