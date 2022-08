Mitte der Woche sind sie hier angekommen. Die Umstellung ist deutlich leichter als die vor fünf Monaten, als sie überstürzt aus zwei Kinderheimen in der Nähe von Kiew flüchten mussten. Hilflos gestrandet in Rumänien, konnten sie Mitte März mit Hilfe der Landkreisverwaltung nach Böblingen weiterreisen. Eine erste Bleibe fanden die Kinder und ihre Betreuer in der dortigen Wildermuth-Kaserne, der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. Hier werden sie jetzt schon vermisst: „Die Kinder werden uns fehlen. Mit ihnen ist es lebendiger und bunter geworden“, bedauert Jürgen von Massenbach-Bardt, Leiter des Instituts für Fortbildung, beim Abschiedsfest in Böblingen.