Gefallenendenkmal in Wimsheim Gedenkort soll erhalten bleiben

Wimsheim - Es gibt wohl kaum eine Gemeinde im Land ohne Gedenkstätte für ihre Gefallenen und Vermissten aus den beiden Weltkriegen. Häufig befinden sie sich auf den örtlichen Friedhöfen – so auch in Wimsheim. Seit Jahrzehnten erinnert dort eine Stelle auf dem alten Teil des Friedhofs an die Menschen, die nicht mehr aus den Kriegen heimgekehrt sind. Nun muss der Bereich saniert werden. Ein Landschaftsgärtner hat einen Entwurf für eine neue Gestaltung vorgelegt, zu der der Gemeinderat jetzt sein Placet gegeben hat.