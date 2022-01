Leinenpflicht in öffentlichen Grünanlagen

Grundsätzlich dürfen Hunde in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen nicht frei umherlaufen. Zudem ist die Mitnahme von Hunden auf Kinderspielplätzen, in Sport- und Mehrzweckhallen, im Hallen- und Freibad, in den Bibliotheken und auf Friedhöfen nicht erlaubt. Auf Friedhöfen bilden Blindenführhunde eine Ausnahme. Außerorts, auf Feldern und im Wald, können Hunde nur dann frei umherlaufen, wenn sie jederzeit dem Zuruf einer Person Folge leisten.