Gefährliches Manöver bei Rutesheim Kleintransporter wendet auf der A 8

Ein gefährliches Wendemanöver hat der Fahrer eines Kleintransporters auf der Autobahn 8 bei Rutesheim unternommen. Am Samstag stockte gegen 14.15 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg-West, der Verkehr. Ein 61-jähriger Transporterfahrer aus der Ukraine wollte allem Anschein nach aber nicht so lange warten. Mitten auf der Autobahn wendete er sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt dann entgegen der Fahrtrichtung fort – er fuhr über mehrere hundert Meter mitten durch die Rettungsgasse.