Geburtstag und Jubiläum Am 21. Geburtstag zur CDU

Kreis Böblingen - Am 29. Januar 1961 hat Wolfgang Heubach nicht nur seinen 21. Geburtstag gefeiert – an diesem Tag ist er auch der CDU beigetreten. Und so gratuliert ihm der CDU-Kreisverband Böblingen zu 60 Jahren Mitgliedschaft in der CDU und gemeinsam mit vielen Freunden und Weggefährten auch zum 81. Geburtstag. Als Mitbegründer der Jungen Union Ehningen und als Kreisvorsitzender der Jungen Union war Heubach in der Parteiarbeit engagiert, machte auch vor Kritik an Konrad Adenauer keinen Halt. „Anfang der 60er Jahre war dies kein leichtes Unterfangen“, sagt die kommissarische CDU-Kreisvorsitzende Brigitte Schick.