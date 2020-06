Leonberg - Die Gebersheimer Ortsdurchfahrt wird am Samstagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte die Stadtverwaltung Leonberg am Freitag mit. Seit dem 20. April war die Straße auf 290 Metern Länge von der Kreuzung Engelbergstraße bis zum Ortsausgang in Richtung Rutesheim saniert worden. Die Alte Dorfstraße ist Teil des Lärmaktionsplans für Leonberg, weshalb ein lärmmindernder Asphalt eingebaut wurde. Zudem wurde die Haltestelle Gebersheim Rathaus barrierefrei umgebaut und wird ab Sonntag wieder bedient.