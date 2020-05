Gastronomie in Leonberg Großes Stühlerücken für Essen mit Abstand

Dafür hat sein Team die Gasträume umgebaut: Die Tische haben wie vorgeschrieben anderthalb Meter Abstand, im Wintergarten gibt es einen zweiten Zugang. „Damit es am Haupteingang keine Staus gibt, wenn mehrere gleichzeitig kommen“, sagt Banzhaf, dessen Familie das Restaurant in vierter Generation führt. Um genau das zu vermeiden, müssen die Gäste reservieren und dabei gleich ihre Daten angeben – so wie es die Corona-Verordnung des Landes verlangt. „Gerade an starken Tagen wie sonntags kriegen wir es ohne Reservierung nicht hin, dass an den Tischen die Vorschriften eingehalten werden“, sagt der Baum-Chef.