Gastronomie in Leonberg Die Stadt verlangt keine Gebühren für Außenflächen

Leonberg - Das Leben kehrt in die Leonberger Altstadt zurück. An den Tischen vom Domizil auf dem Marktplatz hatten in der vergangenen Woche nicht wenige Gäste Platz genommen. Trotz der nahezu winterlichen Temperaturen war der Wunsch, endlich wieder im Freien einen Kaffee zu genießen, einfach zu groß.