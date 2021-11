Gastronomie im Kreis Böblingen Gänsekeule und Wein – viele Besen aber wegen Corona zu

Trotz Pandemie wird dagegen im Leonberger Stadtteil Eltingen noch heimischer Wein ausgeschenkt. Mit Kreativität und Engagement sind Anja und Stefan Hartmann auch während der Pandemie neue Wege gegangen, um ihren Gästen in der Renninger Straße eine schwäbische Einkehr zu ermöglichen. Statt drangvolle Enge, ging es jetzt ins Freie. Die Gäste haben auf überdachten Biergarnituren an der frischen Luft gesessen. Die Ausschanktheke hat Stefan Hartmann gleichzeitig als 3-G-Kontrollstation genutzt. Wer hineinwollte, musste geimpft, genesen oder getestet sein. Viel Aufwand für das Ehepaar, damit nach zweijähriger besenfreier Zeit wieder gemeinsam bis zum 3. Oktober gefeiert werden konnte.

Bei Anja und Stefan Hartmann lief es gut

In Weil der Stadt bleibt das „Hechtbrauhaus“ alias „Linsenbesen“ mit Biergarten aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen für die Gastronomie zwar bis auf Weiteres geschlossen. Wer allerdings eine große Runde mit Freunden plant, etwa bei einem runden Geburtstag, ist dort richtig. Denn Reservierungsanfragen für geschlossene Gesellschaften sind möglich, weil Besenwirt André Beyerle so mit den auferlegten Beschränkungen besser klar kommt. Und wer seinen privaten Besen Zuhause feiern will, kann das Hechtbrauhaus ansteuern, um den Gerstensaft der Hausbrauerei zu kredenzen.

Fleisch aus eigener Produktion

Eine Woche pro Monat hat der Betrieb von Klaus Bauer geöffnet, es ist die Besenwirtschaft „Zom Äpflbutza“ in Neuweiler bei Weil im Schönbuch. Er ist vom kommenden Dienstag an wieder am Start, und weil da Martinstag sein wird, gibt es in dieser Woche zusätzlich auch Gänsekeule mit Klößen. Ansonsten stehen bodenständige Gerichte auf der Karte: Schnitzel, Schlachtplatte und Rostbraten beispielsweise. Unter der Woche hat der Besen von 18 Uhr an geöffnet, am Sonntag von 11 Uhr. Auch sein Betrieb hat unter Corona gelitten, besonders weil „fast jede Woche eine neue Vorschrift kam“, wie der Betrieb zu führen sei, sagt Bauer kritisch.

Gänsezeit bei der Martinskirche

„Wir haben offen, und wir machen auch nicht zu“, sagt Christl Horstmann vom Besenwirt bei der Sindelfinger Martinskirche. Die Besenwirtschaft in der Ziegelstraße bietet das traditionelle Programm aus schwäbischen Gerichten und schenkt Wein aus von regionalen Erzeugern aus Stuttgart und Untertürkheim. Vom 13. November an beginnt auch hier die Gänsezeit, darüber hinaus hat der Besen noch ein Tagesessen auf der Karte für die Mittagspause. Christl Horstmann sagt: „Wir machen weiter, so lange wir können.“

Die Besen laden saisonal ein

Besenwirte

Die Besenwirtschaften oder auch Straußwirtschaften wurden einst eingeführt, um den im 18. Jahrhundert verarmten schwäbischen Weinbauern ein weiteres Einkommen zu verschaffen. Sie konnten einen Besen oder einen Strauß vor die Tür hängen, und selbst Wein an Gäste verkaufen, das Wohnzimmer diente als Gaststube. Traditionell öffneten die Besenwirtschaften im Herbst, um die Fässer vom alten Wein zu leeren und Platz zu schaffen für die neue Ernte.

Voraussetzungen

Auch heute noch können landwirtschaftliche Erzeuger Besenwirtschaften öffnen. Es darf allerdings nur in Räumen ausgeschenkt werden, die am Ort des landwirtschaftlichen Betriebes gelegen sind, und es muss sich um eigene Räume handeln. Bis zu 40 Sitzplätze sind zulässig. Eine Besenwirtschaft darf höchstens vier Monate im Jahr in höchstens zwei Zeitabschnitten betrieben werden. Für die Öffnung gibt es aber keine besonderen Bestimmungen, allerdings sind die Sperrzeiten einzuhalten.