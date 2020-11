Gastronomie im Altkreis Leonberg Mit Gänsebraten gegen die Corona-Flaute

Dabei gibt es in der Wanne Speisen und Getränke zum Mitnehmen. Und so mancher Wanderer holt sich nach dem Marsch durch Wald- und Feldwege am Schalter ein Bier oder eine Schorle. „Doch das sind nur Tropfen auf den heißen Stein“, sagt der Chef. „Wir hatten etliche Reservierungen für Weihnachtsfeiern. Alles weg.“ Andreas Wullinger macht keinen Hehl daraus, dass der Betrieb ohne staatliche Hilfe kaum überleben könne. „Aber das kann ja nicht ewig so gehen.“ Dass ausgerechnet die Speiserestaurants schließen müssen, dafür hat er kein Verständnis.

Ein bisschen Mut macht der Familie der Verkauf von Gänsebraten und anderen hochwertigen Gerichten, die in die festliche Zeit passen. „Das kommt gut an, und wir halten so zumindest ein wenig Kontakt mit unseren treuen Gästen.“

Erfolg mit der Schlachtplatte

Mit einem besonderen Angebot wartet auch Hans-Jörg Schopf auf. Doch dass das funktioniert, damit hatte er nicht wirklich gerechnet. „Es ist sehr stark angenommen worden“, bilanziert Schopf die vergangene Woche, „das habe ich nicht gedacht“.

Traditionell ist jetzt die Zeit, in der der Gerlinger Weinbauer eigentlich seinen Besen öffnet. Corona ließ das nicht zu. Irgendwann war dann die Idee geboren, so erzählt Schopf, eine „Schlachtplatte to go“ anzubieten. Am Samstag bestand das letzte Mal die Möglichkeit zur Bestellung.

Freude über Kleinigkeiten

Blut- und Leberwurst, Schweinebauch, Sauerkraut: Man könnte meinen, diese Zusammenstellung sei für ein Gericht, das man abholt, um es zuhause zu essen, weniger geeignet. So dachte auch Schopf. Er hatte vermutet, dass beim Essen zum Mitnehmen eher magere Kost gefragt ist, erzählt er. „Aber das war nicht der Fall.“

Unter den Kunden befand sich nicht nur das Publikum der traditionellen Besenwirtschaft. In die Abholstelle in Schopfs Weindörfle – im Sommer der Ort des Besens – sind auch neue Gäste gekommen, beobachtete der frühere Gerlinger Feuerwehrkommandant. Ob nun ganz neue Kunden oder bekannte Gäste – „etliche bedankten sich“. Die Menschen „freuen sich über Kleinigkeiten in dieser ausgezehrten Zeit“.

Dabei war die Idee kurzfristig umgesetzt worden. „Die Überlegung war: Bevor wir gar nichts unternehmen, machen wir dieses Angebot“, sagt Schopf. Ein Besen in den traditionellen Räumen in den Grundwiesen am Gerlinger Stadtrand unter Corona-Bedingungen „wäre nicht machbar“ gewesen. Dafür ist dort zu wenig Platz.

Keine Konkurrenz zur Gastronomie

Schopf lässt offen, ob es die Schlachtplatte to go 2021 auch dann geben wird, wenn die Situation einen regulären Besen zulassen sollte. Aber eines weiß er sicher: Das Angebot werde keinesfalls über die traditionelle Besenzeit hinaus verlängert. Man wolle den Gastronomen im Ort schließlich keine Konkurrenz machen.