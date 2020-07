Meine These deshalb lautet: Der Faire Handel wird als Instrument der internationalen Entwicklungszusammenarbeit gesehen, doch ist er von kolonialen Denkmustern geprägt. So ist der globale Norden hochwertig. Die Strukturen und Arbeitsbedingungen, die herrschen, sind erstrebenswert. Dieses Bild hat auch Einfluss auf die Struktur des Fairen Handels. So werden die Fairtrade-Siegel nur für Produkte und Produktionsprozesse im globalen Süden vergeben. Verkaufsbedingungen in europäischen Discountern werden nicht berücksichtigt.