Gartendenkmal in Leonberg Ein neuer Zugang zum Pomeranzengarten

Holzstützwand sorgt für Probleme

Während die obere Treppe am alten Forsthaus bereits im vergangenen Frühjahr repariert wurde, nachdem sich Steine gelöst hatten, ist die untere Treppe zur Rutesheimer Straße seit vergangenem Jahr dicht. „Die Treppe musste gesperrt werden, nachdem sich Steine in den Stufen gelöst hatten. Zudem gab es Probleme mit der aus Holzpalisaden bestehenden Hangsicherung, die in die Jahre gekommen war“, berichtet Corinna Bosch.