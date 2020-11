Galerieverein Leonberg Wechselwirkung von Material, Arbeit und Raum

Von der Medizinerin zur Künstlerin

In einem früheren Leben Medizinerin, seziert Nina Joanna Bergold heute die sichtbare Wirklichkeit in ihrer Eigenschaft als bildende Künstlerin, um auf diese Weise anders subkutan neue Erkenntnisse über den menschlichen Körper und seine Existenz zu erforschen. In diesem Zusammenhang hatte sich Nina Joanna Bergold neben der Malerei bereits früh zeichnerischen und insbesondere druckgrafischen Auffassungen zugewandt.

Stets vorausschauend das große Ganze bedenkend, ohne über die Mittel etwa nachträglich möglicher Retuschen verfügen zu können (ein Schnitt ist ein Schnitt ist ein Schnitt, unwiderruflich), bearbeitet sie so Teichfolien im großen Format, die zwischenzeitlich zu einem für die Künstlerin charakteristischen Ausdrucksmedium geworden sind.

Den althergebrachten, eher miniaturistisch geprägten Scherenschnitt des 19. Jahrhunderts katapultiert sie mit der ihr eigenen Vorgehensweise in ungeahnte Dimensionen. Unendlich lang scheinende Bahnen dieser Folien verwendet sie nämlich wie eine monumentale Schriftrolle. Die fertiggestellten Bildstrecken rollt sie anschließend auf, um am anderen Ende die Folie weiter abzuwickeln, um sich so sukzessive über das zur Verfügung stehende Format vor- und durch das Material durchzuarbeiten. Eine Linie, eine Fläche, eine Form ergibt die nächste.

Je nach Lichteinfall wandelt sich das Bild

Andererseits – das gilt insbesondere auch für die Netzschwimmer Nina Joanna Bergolds – haben es die Betrachter im eigentlichen Sinne ja gar nicht mit einer vornehmlich nur zweidimensionalen Arbeit zu tun. Von der Decke abgehängt, Materialreste auf dem Fußboden aufliegend, rundum umschreitbar, Durchblicke gar durch den Werkstoff gestattend, Segmente nach vorne oder nach hinten wölbend, aufragend, sich überlappend, und diesen ganzen (Bild-)Lindwurm organisch sich durch den Raum geschlängelt, nimmt die Arbeit vielmehr körperhaft skulpturalen Charakter an. Eben diesem Eindruck des Durchdeklinierens des Körperhaften – der Wechselwirkungen von Material, Arbeitsweise und räumlicher Wirkung – auf formaler Ebene entsprechen die Komponenten der gezeigten Figurationen.

Im Kabinett des Galerievereins werden Arbeiten aus Papier von Barbara Rösch gezeigt. Sie arbeitet mit Falt-Mustern aus der Welt des Origami, einer jahrhundertealten Kunst des Papierfaltens. Dabei entstehen durch die Wiederholung einzelner Muster aus einem Bogen Papier zwei- und dreidimensionale Bilder und Skulpturen, die an Architektur oder Landschaft erinnern, aber auch als abstrakte Gebilde das Auge anziehen.

Je nachdem wie das Licht auf die Arbeiten fällt, wandelt sich das Bild, und es entstehen Farbschattierungen überwiegend aus Weiß- und Grautönen. Barbara Rösch zeigt im wahrsten Sinne des Wortes die Vielfalt des Papiers.