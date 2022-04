Ausstellung in Leonberg Pop-Art und die schönen Frauen

Besonders die in kräftigen Farben gehaltenen Emaille-Arbeiten wie das Bild „war & ist“ fallen im Obergeschoss ins Auge. „Das erwartet man in der Form nicht“, so Christina Ossowski. Moritz Götze hat diese Technik in einem Emaillierwerk für Ofenrohre kennengelernt. Seither arbeitet er damit und ist total davon begeistert. „Damit hat er auch am meisten wirtschaftlichen Erfolg“, fügte die Kulturwissenschaftlerin hinzu.