Galerieverein Leonberg Ein Bildertagebuch im Coronajahr

Mit ihren Bildern hat Hannemann Ereignisse und Eindrücke des Jahres 2020 festgehalten – wie in einem Tagebuch. Und so trägt die Ausstellung auch den Titel „Diary“. Die meisten Arbeiten geben private Erlebnisse und Erfahrungen wider. „Ich habe drei Kinder. Wir waren viel daheim, und ich habe mich mit ihnen beschäftigt. Deshalb tauchen sie auch oft auf,“ erzählt die Künstlerin. Im Obergeschoss sieht man ihren Sohn Anton, eingekuschelt in eine Decke. Auf einem anderen Bild ist ihre Tochter am Strand, mit Turban auf dem Kopf und einem schwarzen, fast quadratischen Badetuch in der Hand. Hannemanns Arbeiten erinnern an Fotos. Unter den Werken, die persönliche Eindrücke wiedergeben, ist auch jenes Bild mit der Dampfsperre und den verkleideten Scheiben. Es erinnert an den Brand in „ihrer“ Schule – Hannemann unterrichtet am Schulzentrum Glemsaue in Ditzingen, wo im vergangenen Februar im Chemiesaal ein Feuer ausbrach.