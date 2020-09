Galerieverein in Leonberg Ein ungewöhnliches Duo

Leonberg - Während Hendrik Czakainski unten an der optimalen Beleuchtung arbeitet, um eine seine großformatigen Stadtansichten in ein perfektes Licht zu setzen, misst Océane Moussé in der oberen Etage immer wieder aufs Neue ihre Bilder, die auf dem Boden liegen, mit dem Meterstab aus und kontrolliert dann den Freiraum an der Wand. Die verschiedenen einzelnen Zeichnungen sollen zu einem großen Ganzen zusammenfügt eins ergeben. Wenn man den beiden Künstlern, deren Ausstellung am Sonntag im Galerieverein eröffnet wird, beim Aufbau zuschaut, wird deutlich, dass viel Handwerk mit der künstlerischen Tätigkeit verbunden ist. Beide haben ihre Heimat in Berlin-Neukölln, Leonbergs Partnerstadt, und die Ausstellung sollte innerhalb der Feierlichkeiten zum 50-Jahr-Jubiläum stattfinden, die jetzt wegen der Corona-Pandemie verschoben werden mussten.