Gärtringen Schlachthof bestätigt einen Neustart ohne Dengler

Er ist ein Mann aus der Praxis, kennt sich aber auch mit dem Organisieren und mit Funktionärsarbeit aus. Denn Matthes war Landesinnungsmeister der Fleischerinnung in Baden-Württemberg, also quasi der oberste Metzger im Land. Zusätzlich saß er der Innung Stuttgart-Neckar-Fils vor und gehörte dem Präsidium des baden-württembergischen Handwerkstags an. Matthes kennt auch die Region, denn seine Schweine hatte er aus der Gegend um Böblingen bezogen, schlachten ließ er sie in Gärtringen, an dessen Schlachthof er auch genossenschaftliche Anteil besessen hatte.