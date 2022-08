Fußballturnier Rutesheim Flacht gewinnt das Elfmeterschießen

Viel besser kann eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte nicht laufen. In der vergangenen Saison trug Danny Konsek noch selbst das Trikot er SKV Rutesheim. Jetzt schaute er als Spielertrainer des TSV Flacht beim Ford-Epple-Cup vorbei – und nahm den Pokal mit seinem neuen Team gleich mit. Im Finale gegen die Gastgeber musste jedoch zunächst ein Rückstand nach dem Treffer von Philipp Müller verdaut werden. Timo Essig glich per Elfmeter aus (37.). In der Verlängerung tat sich nichts, und im Elfmeterschießen gaben sich die Flachter keine Blöße. Ein Rutesheimer Pfostentreffer und ein von Jonas Welting gehaltener Strafstoß machten das 4:2 perfekt.