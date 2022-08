Sie mussten noch etwas gut machen: Die Spieler der GSV Hemmingen hatten im Gruppenspiel gegen den TSV Heimerdingen II mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Im Endspiel um den Axa-Cup drehten sie den Spieß um. Mit einem Doppelschlag in der 13. und 15. Minute gaben sie früh die Richtung vor. Zur Pause führte der Club, der in der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga A am TSV Malmsheim gescheitert war, bereits mit 4:0.