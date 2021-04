Fußballsaison annulliert Auf ein Neues – fragt sich nur, wann?

Punktspielrunde Ob in einer Pandemie überhaupt noch von sportlichen Gewinnern und Verlierern gesprochen werden kann, sei dahingestellt. Fakt ist: Weil es weder Auf- noch Absteiger gibt, ist der Altkreis Leonberg auch in der kommenden Saison – wann immer die auch beginnen mag – mit zwei Mannschaften in der Verbandsliga vertreten. Der TSV Heimerdingen darf sich somit ein drittes Mal in der höchsten württembergischen Spielklasse versuchen. Bereits in der vergangenen Saison stand das Team zum Zeitpunkt des Abbruchs als Viertletzter auf einem Abstiegsrang.