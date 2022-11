Fußball-WM 2022 „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“

Nun damals, als Guido Buchwald Trainer bei den Urawa Red Diamonds war, habe ich das alles ziemlich genau verfolgt. Der VfB hatte ja nicht nur deswegen immer ein, zwei Spieler aus Japan im Kader. Da war nie einer dabei, der enttäuscht hätte. Deren Einstellung zum Fußball passt sehr gut in die europäische Mentalität, die sind leistungsbereit, anpassungsfähig und pflegeleicht. Die sind richtig gute Teamplayer.

Wo sitzen Sie beim Spiel Deutschland gegen Japan an diesem Nachmittag?

Ich bin auf einer Veranstaltung in Frankfurt, da werden die sicher einen Fernseher in den Raum stellen, sodass wir die Partie live verfolgen können. 14 Uhr ist recht früh, aber wir hatten auch schon eine WM in Nordamerika, da haben wir uns damals auch darauf eingerichtet. Alle vier Jahre bekommt man das hin.