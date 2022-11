Fußball-WM 2022 Böse Erinnerungen an die WM 2018 beim Public Viewing

Die gleiche Prozedur wie beim „Dinner for one“

Die SVR-Kicker hatten nicht lange diskutiert, ob sie die Veranstaltung wie bei den Fußball-Großevents zuvor durchziehen sollten, auch wenn die Vorzeichen ganz andere sind als in den Jahren seit 2012. Eine WM in der Adventszeit statt im Hochsommer, eine WM in einem Land, in dem Fußball keine Tradition besitzt, eine WM in einem Rechtssystem, das Menschenrechte mit Füßen tritt. Einige Kneipen in der Region Stuttgart boykottieren dieses Turnier, die Renninger aber hatten sich entschieden, es zu machen wie Miss Sophie an ihrem 90. Geburtstag beim „Dinner for one“: Die gleiche Prozedur wir immer! „Es ist aus meiner Sicht“, betont Louis Gerken, „ein deutlicher Unterschied, ob eine Sportsbar oder ein Fußball-Club ein Public Viewing anbietet.“