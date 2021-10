Fußball-Weiterbildung Der Weg zum Persönlichkeitstrainer

Rutesheim - Jugendtrainer sind häufig ehrenamtliche Sozialarbeiter. Das wird in Vereinsgremien und in der Politik immer wieder betont. Patric Vaihinger und Julia Hofmann gehen einen Schritt weiter: Sie haben mit ihrer Firma „Home of goals“ ein Konzept entwickelt, mit dem Übungsleiter bei Kindern und Jugendlichen in der Trainingspraxis persönliche und soziale Kompetenzen entwickeln, die sie auch im täglichen Leben voranbringen. „Train the player, teach the person“, lautet ihr Motto. „Wir nutzen die Potenziale des Sports, um Fähigkeiten wie Selbstvertrauen, Empathie, Teamfähigkeit oder Disziplin zu intensivieren und sie in den Alltag der Kinder und Jugendlichen zu integrieren“, erklärt Patric Vaihinger den Ansatz.