Fußball Von der tragischen Figur zum Retter

In der Folge hatten die Gastgeber mehrfach Glück, dass dem Spitzenteam die Zielgenauigkeit fehlte: Erst schoss der aufgerückte Niklas Weissenberger nach einem Querschläger im Rutesheimer Strafraum nach einer Ecke aus wenigen Metern knapp am SKV-Gehäuse vorbei (15.). Dann ging ein Heber von Yusuf-Serdar Coban nach einem langen Pass knapp über das Tor (29.). Und schließlich strich ein Kopfball aus fünf Metern nach einem Standard haarscharf am langen Pfosten vorbei (35.). Kurz vor der Pause rächte sich der fahrlässige Umgang mit den Chancen für die Gäste: Nach einem zu kurz abgewehrten Eckball kam eine Flanke von rechts mit viel Schnitt vor das TSV-Tor, der aufgerückte Joshua Trefz spritzte in die Lücke und traf per Kopf zur 1:0-Pausenführung für seine Elf.