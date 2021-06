In der Summe führt dies zu Entlastungen von rund 640 000 Euro für die insgesamt rund 1500 in Württemberg am Spielbetrieb beteiligten Fußballvereine. Der WFV trägt mit dieser Maßnahme der schwierigen Situation Rechnung, in der sich die Vereine seit Beginn des zweiten Lockdowns im Oktober des vergangenen Jahres befinden.