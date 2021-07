Fußball-Verbandspokal Zwischen Vorbereitung und Ligaauftakt

TSV Wittendorf – SKV Rutesheim (Sa, 15.30 Uhr): Seit Jahresanfang als Trainer bei der SKV Rutesheim in Amt und Würden hat Marcel Pfeffer lange auf das erste Pflichtspiel warten müssen. Und nun kann er am Samstag gar nicht dabei sein. Die Konfirmation der Tochter geht vor. Umso mehr hofft der Coach auf ein Weiterkommen, damit er dann am Mittwoch seine Pflichtspielpremiere feiern kann. Der Gegner heißt dann VfL Nagold oder VfL Pfullingen.

Zweikampfstärke ist gefragt

Pfeffer weiß die Mannschaft bei seinen Co-Trainern Ken Geiger und Christopher Baake in besten Händen. Und er weiß auch, dass seine Mannschaft auf einem sehr kleinen Platz zurecht kommen muss. Dementsprechend sind zweikampfstarke Spieler gefragt. Wirklich aus dem Vollen geschöpft werden kann aber nicht. Keven Müller und Oli Käpplinger haben sich verletzungsbedingt zunächst ganz verabschiedet, bei Alexander Wellert und Tobias Weiß rechnet der Coach auch nicht mit einer baldigen Rückkehr. Dazu ist Stürmer Michael Schürg angeschlagen. „Das sind bittere Nachrichten“, sagt Marcel Pfeffer, „aber der Kader ist breit genug.“ Kurzfristig ist zudem ein weiterer Spieler dazugekommen. Markus Huber hat es beruflich in die Region verschlagen. Der 27-Jährige zählte zuletzt zum Kader des SC Pfullendorf und spielte davor beim Landesligisten SG Dettingen-Dingelsdorf.

SG Sindringen/Ernsbach – SV Leonberg/Eltingen (Sa, 15.30 Uhr): Ein ambitioniertes Ziel hatten sich Mannschaft und Trainer Benjamin Schäffer gesetzt. Im Pokalwettbewerb sollte es weiter gehen als in der Vorsaison. Da kam das Aus erst in der dritten Runde mit einem 2:7 gegen den Oberligisten TSV Ilshofen. Die Vorgabe wurde jedoch getroffen, bevor die ersten Runden ausgelost waren. Sollten die Leonberger die erste Hürde nehmen, wartet dann aller Voraussicht nach der Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach, der klarer Favorit bei den Sportfreunden in Schwäbisch Hall ist und das im Falle eines Falles dann auch gegen die Schäffer-Elf wäre.

Der SV Leonberg/Eltingen muss zwar in der ersten Runde zu einem Ligakonkurrenten, dennoch betritt die Mannschaft Neuland. In Sindringen war sie noch nicht zu Gast. Dafür hat es das Aufeinandertreffen bereits an der Bruckenbachstraße gegeben. Im Punktspiel hieß es 2:2 zur Pause, ehe der SV Leonberg/Eltingen in der Schlussviertelstunde noch zwei Treffer zum 4:2 erzielte. Beim Saisonabbruch hatte dann jedoch der Gegner die Nase vorne. Sindringen/Ernsbach belegte Platz vier mit 20 Punkten nach zwölf Spielen. Die Leonberger hatten erst zehn Partien absolviert und es auf zwölf Zähler und Rang zwölf gebracht.

Den letzten Test absolvierte der Landesligist bei der SpVgg Renningen. Die Treffer beim 4:0-Erfolg erzielten Julian Häusler, Lukas Schramm (2) und Patrik Hofmann.