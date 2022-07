Mit der TSG Backnang hat der TSV Heimerdingen einen dicken Brocken vor die Nase gesetzt bekommen. Das Heimspiel am Samstag gegen den Oberligisten wird um 15 Uhr angepfiffen. Der Trainer Daniel Riffert kennt keine Angst vor vermeintlich großen Namen und erinnert an die letzten Pokalrunden. In der Saison 2020/2021 scheiterte der TSV im Achtelfinale am Oberligavertreter FV Ravensburg erst nach Verlängerung (2:4). Im Vorjahr gab’s gegen die Neckarsulmer Sport-Union in Runde eins ein 0:1.