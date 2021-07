Fußball-Verbandspokal Torhüter-Patzer leitet Niederlage ein

Lattenkopfball nach fünf Minuten

Die Gäste brauchten rund 20 Minuten, um überhaupt ins Spiel zu kommen. Da hätte die SG Sindringen/Ernsbach schon führen können. Nach fünf Minuten landete ein Kopfball an der Latte. In der Folge entwickelte sich ein typisches 0:0-Spiel ohne klare Chancen hüben wie drüben. Sindringen/Ernsbach stand hinten gut und spielte seine körperliche Überlegenheit aus. Erst in den letzten 20 Minuten, als Benjamin Schäffer offensiv gewechselt hatte, zeigten seine Schützlinge etwas mehr Zug zum Tor und Tempo. So wie in der hinteren Reihe wurde aber auch vorne weiterhin eher quer gespielt, als den eigenen Abschluss zu suchen.