Fußball-Verbandspokal SKV macht es unnötig spannend

Rutesheim - Gut, dass sich die SKV Rutesheim kein Beispiel an der deutschen Nationalmannschaft genommen hat. Die verspielte in der WM-Qualifikation 2012 eine 4:0-Führung gegen Schweden und musste sich am Ende mit einem 4:4 begnügen. Das Rutesheimer Team war in der ersten Runde des Verbandspokalwettbewerbs auf dem besten Wege, es der Nationalelf gleich zu tun. In der Schlussphase kriegte der Verbandsligist gegen den Landesligavertreter aber doch noch die Kurve und zog mit 6:3 in die zweite Runde ein. Dort geht’s an diesem Mittwoch zum VfL Nagold, der den VfL Pfullingen mit 2:1 bezwungen hat. Die Partie ist für 18 Uhr angesetzt. Die Rutesheimer wollen aber noch versuchen, den Anpfiff auf 19 oder 19.30 Uhr zu verlegen.