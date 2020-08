Leonberg - Nach seiner Schlussansprache im Kreise seiner Mannschaft stimmte SV-Trainer Benjamin Schäffer selbst die Siegesmelodie an: „Pokalsiege sind schön“, schallte es aus den Kehlen der erschöpften, aber glücklichen Sieger. „Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Bei diesen Temperaturen so an sich zu glauben und so ins Spiel zurückzukommen, ist sehr stark“, lobte Coach Schäffer seine Elf.